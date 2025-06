Stromboli, riunione Protezione civile

Il Direttore dei Vigili del Fuoco della Sicilia Agatino Carrolo ha partecipato presso la sala riunioni del Centro Operativo Avanzato della Protezione Civile di Stromboli alla riunione dedicata a redigere le procedure di funzionamento del nuovo sistema "Salt Eolie" sull'isola di Stromboli e Panarea. Nel corso della riunione si è parlato delle nuove disposizioni e dei nuovi sistemi di rilevamento acustici, strumenti fondamentali per la gestione e l’anticipazione di eventi parossistici e maremoti. L’incontro, coordinato dal Direttore Generale della Protezione Civile della Sicilia Salvatore Cocina, ha visto la partecipazione del Comandante dei Vigili del fuoco di Messina Giampiero Rizzo, del Vice Prefetto Vicario di Messina Cettina Pennisi, del sindaco di Lipari Riccardo Gullo e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

L’obiettivo principale era quello di "illustrare le innovazioni tecnologiche implementate nelle reti di monitoraggio, in particolare i sistemi acustici, che rappresentano una frontiera avanzata nella prevenzione e nella risposta tempestiva a eventi naturali di grande impatto". Durante la sessione, sono stati presentati i nuovi dispositivi di rilevamento acustico, progettati per intercettare i segnali premonitori di fenomeni parossistici come eruzioni vulcaniche o terremoti, e maremoti. I dispositivi installati nell'isola di Stromboli sono quattro. La tecnologia consente di anticipare eventi di potenziale pericolosità, dando così più tempo alle autorità e alle popolazioni per adottare misure di sicurezza e evacuazione.

La riunione si è conclusa con un forte impegno da parte delle istituzioni a lavorare sempre più in sinergia per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze naturali. L'utilizzo dei sistemi di rilevamento acustici rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di prevenzione e gestione dei rischi, contribuendo a salvaguardare vite umane e beni materiali.