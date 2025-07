Sud, Foti: "Piccoli centri saranno accompagnati verso la morte"

Il presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti nel corso del convegno "Generazioni in mutamento", organizzato dalla Fondazione a Scilla, in provincia di Reggio Calabria

"Quello della denatalità e la possibile aggressione di una nuova riforma, quella dell'Autonomia differenziata, che non è stata debellata, sono temi strettamente connessi. Con ciò che prevede il Piano strategico delle aree interne verranno accompagnati alla morte numerosi piccoli centri del Sud Italia. Quando non si fanno investimenti su scuole e servizi alla popolazione si fanno morire i piccoli centri. Per cui il tema che trattiamo oggi, la denatalità, è molto delicato e strettamente legato all'Autonomia differenziata e al Piano strategico delle aree interne. Quello che manca è che nessuno protesta". Sono le parole del presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti nel corso del convegno "Generazioni in mutamento", organizzato dalla Fondazione a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.