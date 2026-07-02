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SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 luglio

Nessun '6' né '5+1', jackpot supera i 188 milioni di euro

Schedine del SuperEnalotto
Schedine del SuperEnalotto
02 luglio 2026 | 22.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi, giovedì 2 luglio. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 188,3 milioni di euro.

I punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa la schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come verificare la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente è: 4, 17, 19, 23, 47, 59 numero Jolly 51 e numero SuperStar 82.

Riproduzione riservata
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Superenalotto jackpot
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