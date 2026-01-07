circle x black
Cerca nel sito
 

Taormina, giovane paziente salvato da ascesso para faringeo

Taormina, giovane paziente salvato da ascesso para faringeo
07 gennaio 2026 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un paziente di 31 anni è stato sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza all’ospedale di Taormina (Messina) per un ascesso para faringeo, condizione patologica potenzialmente mortale se non riconosciuta e trattata tempestivamente per la possibile evoluzione in mediastinite. Il giovane si era recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Taormina per difficoltà alla deglutizione, dolore intenso alla regione laterale destra del collo, con difficoltà ad aprire la bocca (trisma) da 4 giorni. Inviato in consulenza Otorinolaringoiatrica è stato visitato da medico Nicolò Politi "che ha subito compreso la gravità della situazione e ha allertato, sebbene in ferie, la responsabile del reparto, Serenella Palmeri". Nel frattempo con la collaborazione del radiologo, Pietro Carbonaro che ha eseguito tempestivamente la TC "si è avuta la conferma della presenza di una imponente raccolta ascessuale nella parete laterale destra della faringe, ciò ha permesso l’attivazione della procedura in urgenza. Giunto in forze anche Francesco Cancemi, il paziente è stato condotto in sala operatoria, rassicurato e assistito dal personale infermieristico Sara Paesano e Diana Longo e sottoposto ad un delicato e tempestivo intervento chirurgico". "Preziosa e fondamentale è stata la presenza degli anestesisti Filippo Isaia ed Ezio Famà che hanno gestito un’intubazione molto difficile per il ridotto spazio respiratorio, la facilità dei tessuti al sanguinamento e il rischio di polmonite ab ingestis qualora si fosse aperta la sacca ascessuale", spiegano dall'ospedale.

“Gli ascessi para faringei sono delle vere e proprie emergenze potenzialmente fatali poiché provocano ostruzione delle vie aeree, sepsi e mediastinite (diffusione al torace). E vista la vicinanza alla guaina carotidea, possono causare erosione dell'arteria carotide o tromboflebite della vena giugulare interna (Sindrome di Lemierre), tutte condizioni letali - ha affermato Palmeri - l’approccio multidisciplinare e la tempestività sono il segreto per evitare eventi drammatici”. Già al risveglio il paziente ha mostrato un notevole miglioramento dei sintomi e non è stato necessario trasferirlo in Rianimazione. Ancora una volta l’Ospedale di Taormina dà dimostrazione di grande professionalità, abnegazione e presenza importante all’interno dell’Asp nella risoluzione delle urgenze al servizio della comunità in ogni momento dell’anno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascesso para faringeo ospedale di Taormina emergenza medica
Vedi anche
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza