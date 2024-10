Terapia alimentare e ovaio policistico, successo per la terza edizione del convegno

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime due edizioni, organizzate presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e la Pontificia Accademia delle Scienze nella Città del Vaticano, oggi, lunedì 7 ottobre, presso la prestigiosa sede dei Cavalieri di Malta a Roma, si è tenuta la terza edizione del convegno “Terapia alimentare nell’approccio alla sindrome dell’ovaio policistico: nuovi scenari”. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma Municipio VI delle Torri, da ASSOFARM e dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), ha riunito importanti esperti per discutere i recenti progressi scientifici e le sfide legate alla gestione alimentare della sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Promosso da Tisanoreica, con il supporto di partner come Callegari Spa e Banca Mediolanum Private Banking, il convegno ha messo in luce le implicazioni sociali e i costi sanitari associati a questa patologia.

La sindrome dell’ovaio policistico colpisce circa il 10% delle donne in età fertile e rappresenta una delle principali cause di infertilità femminile. Inoltre, è spesso associata a patologie metaboliche come il diabete di tipo 2 e l’insulino-resistenza. Durante il convegno è stato ribadito quanto una corretta alimentazione sia fondamentale non solo per la gestione della PCOS, ma anche per la prevenzione di complicazioni legate all’obesità, migliorando così la qualità della vita delle donne affette da questa condizione. L’evento ha quindi voluto sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto le donne, sull’importanza di adottare stili di vita sani e preventivi, in una sinergia tra corpo e mente.

Moderato da Gianluca Mech, guru di Tisanoreica, il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di Maria Chiara Iannarelli del Consiglio regionale del Lazio, Vice Presidente della Commissione Lavoro, Pari Opportunità e Vice Presidente della Commissione speciale Giubileo 2025, e di Franco Nicola, Presidente del VI Municipio di Roma. Il convegno ha visto l’intervento di esperti di spicco, tra cui il Prof. Antonio Paoli, Direttore del Laboratorio di Fisiologia della Nutrizione e dell’Esercizio presso l’Università di Padova, che ha sottolineato i benefici della dieta chetogenica per la salute. La Dott.ssa Gloria Calagna, ginecologa presso l’Università degli Studi di Palermo, ha offerto approfondimenti scientifici sulla PCOS, mentre il Prof. Marco De Vincentiis, Presidente dell’Associazione Universitaria Otorinolaringologi della “Sapienza” Università di Roma, ha discusso l’impatto della PCOS sulla voce. Altri interventi di rilievo hanno incluso il Prof. Violante Di Donato, che ha illustrato la correlazione tra obesità e PCOS, e il Dott. Renzo Catellani di Callegari Spa, che ha sottolineato l’importanza della tecnologia per il monitoraggio della salute.

Tra gli altri partecipanti, Dino Secco, Presidente dell’Associazione Diabetici di Bassano del Grappa, ha evidenziato l’importanza degli screening, mentre la pediatra Patrizia Patrizi ha parlato dell’importanza di una corretta alimentazione per i più piccoli. La Dott.ssa Daniela Volpato, rappresentante dell’AIPO (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli), ha infine posto l’accento sul ruolo protettivo dell’olio extravergine di oliva, prezioso per la salute dello stomaco, del fegato e delle arterie.

L’evento ha inoltre affrontato temi più ampi legati alla prevenzione, come l’importanza di una corretta alimentazione fin dall’infanzia. In Italia, il 20,4% dei bambini è in sovrappeso e il 9,4% è obeso, dati che rappresentano una preoccupazione crescente. L’obesità infantile non solo predispone a gravi problemi di salute in età adulta, come il diabete di tipo 2 e la PCOS, ma ha anche un impatto significativo sui costi sanitari. La prevenzione attraverso l’educazione alimentare e stili di vita sani è quindi fondamentale per ridurre l’incidenza di queste patologie e i relativi costi.

A conclusione della giornata, i partecipanti hanno potuto assistere al concerto “Roma, Opera e Serenate”, a cura dell’Associazione Lateranensis APS. Un momento di riflessione che ha sottolineato come la musica, così come l’alimentazione, possa essere un potente strumento di benessere. Recenti studi hanno infatti dimostrato che l’ascolto della musica aiuta a ridurre lo stress, rallentare l’invecchiamento cerebrale e stimolare la neurogenesi.