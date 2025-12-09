circle x black
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3: scuole chiuse a Montefredane

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Una scossa di magnitudo 4 aveva colpito il comune lo scorso 25 ottobre

09 dicembre 2025 | 08.20
Redazione Adnkronos
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi martedì 9 dicembre a Montefredane, in provincia di Avellino, dove il 25 ottobre c'era già stato un evento sismico, ma di magnitudo 4.

Scuole chiuse

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento sismico, che è stato avvertito dalla popolazione, a una profondità di 11 chilometri. "Al momento non si registrano danni a persone o cose", ha comunicato nella notte il sindaco del comune irpino, Ciro Aquino in un post social, in cui ha spiegato di essersi "subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino" e di aver "emanato un'ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi" al fine di "effettuare - si legge nel provvedimento - le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici".

Il sindaco ha aggiunto: "A quanti mi hanno scritto, desidero rassicurare che la situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno".

