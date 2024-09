Terzo settore, Mulé: "Lascito solidale significa cogliere appieno il senso della vita"

“L'invenzione del lascito solidale è la possibilità di restituire quello che non sei riuscito a consegnare in vita. E' un messaggio di straordinaria portata, civica e civile. Per fare questo ci vogliono però associazioni che riescano a trasformare la materialità del bene. Le associazioni in questo hanno una grande responsabilità, la responsabilità di non tradire”. Queste le parole di Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati, in apertura dell'evento annuale del Comitato Testamento Solidale, che si tè tenuto a Roma presso la Biblioteca della Camera dei Deputati.