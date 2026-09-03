circle x black
Cerca nel sito
 

Torino, investito da un'auto mentre tenta di sfuggire a controllo antidroga: in 50 circondano la polizia

Momenti di tensione alla periferia nord del capoluogo piemontese

Auto della polizia - (Fotogramma)
Auto della polizia - (Fotogramma)
03 settembre 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momenti di tensione ieri sera alla periferia nord di Torino, dove erano in corso i consueti controlli del territorio finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti da parte della polizia. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, per sfuggire al controllo degli agenti, si sarebbe dato alla fuga finendo, però, contro un’auto che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. Il fuggitivo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale mentre subito dopo l’urto alcune decine di persone, una cinquantina, avrebbero circondato l’auto investitrice e alcune vetture delle forze dell’ordine. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia municipale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torino torino investito torino controllo antidroga torino polizia
Vedi anche
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza