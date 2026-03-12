circle x black
Torino-Lione: svelata la prima maxi fresa che scaverà il versante italiano del tunnel del Moncenisio

12 marzo 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una mega-macchina che costruisce la galleria mentre la scava: la prima delle due maxi frese (Tbm - Tunnel boring machine) destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, è lunga 235 metri, vanta una testa dal diametro di 10,16 metri e uno scudo esterno che protegge il personale e la macchina durante lo scavo, permettendo di installare in sicurezza i conci prefabbricati che compongono il rivestimento della galleria. La consegna ufficiale dell'opera è avvenuta l'11 marzo 2026 nello stabilimento Herrenknecht in Germania, dove è stata costruita per il raggruppamento di imprese UXT su incarico di Telt, la società binazionale italo-francese responsabile della realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione.

