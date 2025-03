Torna il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grilz, il primo reporter di guerra italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lunedì 31 marzo, alle ore 12.00 presso la Biblioteca Marzio Tremaglia, all’interno di Palazzo Lombardia a Milano, si legge in una nota, si terrà la conferenza stampa di presentazione del premio, alla quale parteciperanno il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso e l’assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro.

L’obiettivo del concorso, continua il comunicato, "è quello di riconoscere e aiutare i giovani giornalisti che vogliono realizzare reportage con la voglia di entrare nelle notizie, cercare storie, raccontare fatti. Ovunque abbiano lavorato, sulle linee del fronte o nelle retrovie, che siano guerre o inchieste, sempre con le suole sul terreno e dentro l’azione". Il premio, prosegue la nota, "vuole essere un incentivo per una nuova leva di giornalisti, uomini e donne, accomunati dalla passione di informare in modo intelligente e coraggioso, con un solo obiettivo: raccontare storie vere. Come hanno fatto, e continuano a fare, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, i colleghi con i quali Grilz fondò l’agenzia Albatross, e che ora si apprestano a realizzare un reportage in Mozambico, il Paese nel quale Almerigo è morto il 19 maggio 1987".

Un viaggio, "che verrà presentato durante la conferenza stampa, dove sarà presente anche Gabriele Micalizzi, attraverso il quale raccontare una terra che, nel corso degli ultimi decenni, è cambiata profondamente e che, con il Piano Mattei, è diventata centrale per l’Italia". Durante la loro missione, si legge, "Biloslavo e Micalessin porteranno una targa sul luogo in cui riposa Grilz. Affinché tutti sappiano che, sotto quell’albero di Mutongo nella regione di Caia, riposa Almerigo, l’“inviato ignoto che ignoto non è più".