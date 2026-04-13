Torna 'Olio per la Pace 2026' in sostegno popolazione Gaza ﻿

Torna anche per il 2026 'Olio per la Pace', l’iniziativa promossa da Arci che trasforma un gesto quotidiano in un atto concreto di solidarietà internazionale e impegno civile, continuando a rafforzare la collaborazione tra le iniziative di cooperazione internazionale e il ruolo strategico delle piattaforme digitali come moltiplicatori di impatto sociale.

"Con l’edizione 2026 di 'Olio per la Pace', l’Arci rinnova un impegno che risponde non solo ad un imperativo morale, ma è anche profondamente politico e concreto - dichiara Walter Massa, presidente dell’Arci - In un momento storico così drammaticamente segnato da conflitti e violazioni dei diritti umani, abbiamo scelto di trasformare un gesto quotidiano come l’acquisto di una bottiglia d’olio in un atto di resistenza civile e di solidarietà consapevole. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con la cooperativa Paneolio di Arci Perugia e la piattaforma Gioosto, rappresenta un ponte solidale che unisce l’Italia direttamente alla popolazione civile di Gaza".

"Ogni bottiglia di extravergine d’oliva 'San Sebastiano' non è solo un prodotto di alta qualità e di agricoltura sostenibile, ma un sostegno diretto alla sopravvivenza della popolazione civile di Gaza - continua - Grazie ai contributi che raccoglieremo, continuiamo a finanziare i progetti del Remedial Education Centre (Rec) per garantire aiuti umanitari essenziali e percorsi educativi per bambini e bambine. Crediamo fermamente che la pace si costruisca attraverso la giustizia sociale e la dignità del lavoro. L’etichetta d’autore dell’edizione 2026 firmata da Marcella Brancaforte trasforma ogni bottiglia in un piccolo manifesto per la pace e ci ricorda che ogni scelta può contribuire a costruire un mondo più giusto. Scegliere l’Olio per la Pace oggi significa schierarsi dalla parte della pace e della giustizia, ribadendo che l’indifferenza non è un’opzione".

In questa edizione, il ruolo della piattaforma digitale della piattaforma Gioosto.com e di Next Social Commerce assume una rilevanza ancora più centrale. Non si tratta soltanto di un canale distributivo, sottolineano i promotori dell'iniziativa, ma di un’infrastruttura abilitante che rende scalabile l’impatto sociale dell’iniziativa, connettendo in modo diretto produttori, organizzazioni e cittadini-consumatori. L’alleanza tra Arci e Gioosto rappresenta infatti un passaggio evolutivo: dalla solidarietà come gesto episodico alla costruzione di filiere digitali ad alto valore sociale, capaci di rendere trasparente l’impatto, amplificare la partecipazione e moltiplicare le risorse generate. In questo modello, la piattaforma non è neutrale, ma orientata: seleziona, valorizza e rende visibili prodotti e iniziative che incorporano giustizia sociale, sostenibilità e diritti.

A sottolineare questo passaggio è anche Leonardo Becchetti, co-fondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti e tra i principali riferimenti sul tema dell’economia civile e del voto col portafoglio: "Oggi il voto col portafoglio ha acquisito una potenza senza precedenti grazie al digitale. Piattaforme come Gioosto non si limitano a facilitare l’acquisto, ma costruiscono contesti in cui il consumatore può diventare consapevole dei benefici economici, sociali e ambientali delle proprie scelte. Rendono visibile ciò che spesso resta invisibile: le condizioni di produzione, il benessere organizzativo, il legame con territori e comunità".

"Iniziative come 'Olio per la Pace' - aggiunge - mostrano come il consumo responsabile possa trasformarsi in uno strumento concreto di sostegno alle cause sociali. Quando acquistiamo un prodotto attraverso una piattaforma orientata all’impatto sociale, non stiamo semplicemente comprando un bene: stiamo contribuendo a finanziare diritti, educazione, dignità. Il digitale, in questo senso, non è solo un moltiplicatore di scala, ma un moltiplicatore di senso. E alleanze come quella tra Arci e Gioosto sono decisive perché permettono di costruire ecosistemi in cui le scelte individuali si aggregano e diventano forza collettiva, capace di incidere realmente sui modelli economici".