E’ finita in tragedia una rissa scoppiata nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Tortona, nell'Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, un 20enne è stato colpito a morte da alcune coltellate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato una persona il cui ruolo è ora al vaglio degli investigatori. Le indagini proseguono per far luce sull’esatta dinamica e sul movente dell’accaduto.