L'ex presidente della Regione Liguria deve rispondere di corruzione per alcuni presunti affari illeciti legati all'attività del porto della città e per finanziamento illecito ai partiti

E' stata fissata per il prossimo 5 novembre la prima udienza del processo immediato che vede imputato Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, che deve rispondere di corruzione per alcuni presunti affari illeciti legati all'attività del porto della città e per finanziamento illecito ai partiti.

Con Toti a processo, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Genova, andranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale.

Toti, giovedì 1 agosto, a quasi tre mesi dai domiciliari scattati lo scorso 7 maggio, è tornato libero. Lo ha deciso la gip di Genova Paola Faggioni che ha accolto l'istanza presentata dal difensore, l'avvocato Stefano Savi.

Con le dimissioni dalla carica ricoperta in Regione Liguria sono venute meno le esigenze cautelari. "Sono mancato per un po', e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l'avvocato, e in ogni modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui", le prime parole con cui Toti ha salutato la fine dei domiciliari.