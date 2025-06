Oggi, sabato 21 giugno, inizia l’Estate: con il Solstizio la luce domina in Italia per più di 15 ore al giorno e la notte è breve. Da domenica le giornate si accorceranno, ma dal punto di vista meteo farà caldo fino a metà settembre. La stagione estiva prende il via però con grandine e temporali in alcune zone.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il Solstizio d’Estate è un evento affascinante: le ombre gettate a terra da pali, obelischi etc. raggiungono a mezzogiorno la minima lunghezza dell’anno, essendo il Sole alla massima altezza sull’orizzonte. Chi vive esattamente sul Tropico del Cancro vede di fatto 'sparire' l’ombra ai piedi di tutto ciò che è perfettamente verticale.

Un’altra curiosità legata al primo giorno d’Estate è che la data non sempre cade il 21 di giugno: in realtà essa oscilla tra il 20 e il 22 per via del sistema calendariale, promulgato da Gregorio XIII nel XVI secolo, che periodicamente si riallinea ai movimenti astronomici (pensiamo ad esempio agli anni bisestili); nel 2103 il solstizio di giugno si verificherà il giorno 22.

Passando dall’Astronomia al Meteo il tema diventa molto, ma molto, più caldo: durante il primo weekend estivo avremo temperature ben superiori ai 33-35°C su gran parte del Centro-Sud, ma non mancheranno delle novità.

Nelle prossime ore dei temporali con grandine colpiranno il Nord-Ovest per poi scendere verso Emilia, Toscana e Lazio: in pratica il primo giorno dell’Estate vedrà nascere dei rovesci tra Piemonte e Lombardia al mattino per poi portarsi nel pomeriggio su Liguria e Toscana costiera; dalla sera i temporali si sposteranno poi verso Bassa Toscana e Lazio.

Un rapido transito che non sarà esente da fenomeni a tratti forti; ma da domenica (tarda mattinata) tutto sarà già passato: da quel momento in poi, entreremo gradualmente in una fase stabile e sempre più calda con una nuova fiammata africana durante la prima settimana dell’Estate.

Non si escludono picchi di 40°C anche in Pianura Padana, l’afa sarà opprimente nei fondovalle e vicino al mare, le notti saranno tropicali.

Dai temporali con grandine alla canicola africana, andata e ritorno: è questo il nuovo clima della stagione che è appena iniziata.

Nel dettaglio

Sabato 21: Al Nord: sole e caldo salvo temporali forti al Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato, molto caldo; temporali dal pomeriggio sulla Toscana. Al Sud: soleggiato.

Domenica 22: Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: temporali fino al mattino sul settore tirrenico poi prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 23: Al Nord: soleggiato e più caldo; rovesci su Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: nuova settimana con caldo africano in intensificazione.