In fiamme, intorno alle 21 di ieri, lo stabilimento Village sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia. Non ci sono stati feriti. L'incendio, divampato violentemente con le persone ancora in spiaggia per la serata, ha avvolto l'intera struttura e i vigili del fuoco, sul posto con tre autobotti e il carro autoprotettori, hanno lavorato tutta la notte per spegnerlo.

Questa mattina però, poco prima delle 8, c'è stata la ripresa di alcuni focolai. Una donna sul posto ha segnalato la presenza di un 30enne di origini marocchine, notato uscire dallo stabilimento. L'uomo è rimasto nei pressi e quando sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ostia per identificarlo ha dato in escandescenze. Con difficoltà i sanitari del 118 sono riusciti a sedarlo e portarlo all'ospedale Grassi. Al momento non c'è alcun elemento per collegare la presenza del 30enne con l'incendio. Le indagini sono in corso.

Dopo l'incendio che ha coinvolto il Village, bene confiscato alla criminalità organizzata, l’assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale fa sapere che il Village è stato inserito, d’intesa con l’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nel bando per l’affidamento in concessione, con l’apertura delle buste prevista per il prossimo 24 giugno. Lo stabilimento rientra nel piano di riordino e valorizzazione del litorale di Roma Capitale, che ha già visto l’assegnazione di diverse concessioni attraverso procedure pubbliche.

L’assessorato esprime apprezzamento per il pronto intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno rapidamente contenuto l’incendio e avviato i rilievi. In raccordo con il Municipio X e in stretto contatto con il sindaco Roberto Gualtieri, l’amministrazione segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costanti interlocuzioni istituzionali con le autorità competenti.