Trasporti: Giaconia (Trenitalia), ‘Nostri treni risposta a città del futuro’

“L’Eco, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti per noi è un appuntamento di confronto di idee e di progetti necessari per un cambiamento verso la sostenibilità. Come parte attiva abbiamo voluto condividere questa partnership con L'eco Festival. I nostri treni vogliono essere la risposta alle città del futuro, perché muoversi meglio significa vivere meglio”. Lo ha detto Maria Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia alla presentazione dell’edizione 2025 dell’Eco Festival, in programma il 16 e 17 settembre 2025 nel Centro Congressi di Piazza di Spagna a Roma.