Il Tribunale per i minori di Bologna ha confermato il fermo per il 15enne accusato di aver ucciso Aurora lo scorso 25 ottobre

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del 15enne accusato dell'omicidio di Aurora, la ragazza di 13 anni precipitata da un palazzo di Piacenza lo scorso 25 ottobre. Durante l'udienza di convalida che si è svolta ieri pomeriggio, i giudici hanno convalidato anche il fermo, dandone notizia questa mattina. Il ragazzo dunque resta in carcere, dove si trova da lunedì scorso.

Il legale del 15enne, l'avvocato Ettore Maini, al termine dell'udienza ha riferito che il suo assistito "ha risposto alle domande", ma non ha aggiunto altri particolari, né ha voluto spiegare il contenuto delle risposte fornite ai giudici. In particolare, si attende di capire cosa abbia detto l'indagato in merito ai testimoni che hanno raccontato ai carabinieri di Piacenza di averlo visto malmenare Aurora e spingerla dal palazzo da cui è precipitata.