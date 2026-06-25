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Si blocca treno a Milano sotto il sole, 300 passeggeri senza aria condizionata

Il blocco all'altezza di piazza Sire Raul, vicino alla stazione di Lambrate

Milano Lambrate - fotogramma/ipa
Milano Lambrate - fotogramma/ipa
25 giugno 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un treno regionale si è bloccato questo pomeriggio all'altezza di piazza Sire Raul, a Milano, vicino alla stazione di Lambrate. A bordo - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbero circa trecento passeggeri, bloccati al caldo senz'aria condizionata da circa un'ora. Sul posto sono presenti il 118, i vigili del fuoco, con tre mezzi, la protezione civile e la polizia locale.

Rfi sul suo sito informa gli utenti che "dalle 15.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica" e rassicura sul fatto che "è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi". Trenord annuncia "ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni".

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