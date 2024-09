L'uomo, 90 anni, aveva una pistola regolarmente detenuta per uso sportivo

Una coppia di anziani è stata ritrovata morta stamane nella loro camera da letto con ferite di arma da fuoco a Tarzo (Treviso), in località Colmaggiore di Sopra. I primi rilievi effettuati dai carabinieri conducono a pensare a un verosimile caso di omicidio-suicidio compiuto dall'uomo di 90 anni nei confronti della moglie di 82.

La pistola è stata infatti trovata in camera da letto ed era regolarmente detenuta dall'uomo per uso sportivo. Ancora ignote le cause del gesto.