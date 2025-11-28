circle x black
Treviso, ricette rubate e firme false: infermiera scoperta dai Carabinieri

28 novembre 2025 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel pomeriggio del 26 novembre 2025 i Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà una donna 58enne, infermiera, incensurata, ritenuta responsabile dei reati di falsità materiale commessa da privato, furto e truffa aggravata. L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta proveniente dal personale della Farmacia Comunale di Vittorio Veneto, che aveva segnalato il tentativo della donna di acquistare farmaci antidepressivi esibendo una ricetta medica originale risultata alterata nella firma del medico prescrittore.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di accertare che la stessa, nel periodo compreso tra luglio e novembre 2025, approfittando della propria qualifica professionale di infermiera specializzata presso gli ambulatori del locale ospedale civile, avrebbe sottratto ricette rosse “in bianco” dai formulari utilizzati da alcuni medici chirurghi, successivamente compilate e impiegate per l’acquisto dei citati farmaci.

La perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri ha permesso di rinvenire presso l’abitazione dell’indagata varie confezioni di medicinali antidepressivi già acquistati, nonché ulteriori ricette ancora non utilizzate, tutto sottoposto a sequestro. I medici coinvolti, quali parti offese, hanno formalizzato denuncia per il furto dei blocchetti di ricette sottratti dai loro ambulatori.

