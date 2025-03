Truffa alla moglie di Vanzina, la vergogna dell'odio social: "Anche i ricchi piangono..."

La moglie di Enrico Vanzina è stata vittima di una truffa: ha fatto entrare in casa un finto carabiniere a cui ha consegnato i propri gioielli. Una storia che ancora una volta ha scatenato le peggiori reazioni del popolo del web: odio e derisione nei confronti di Federica Burger, 85 anni, sposata dal 1994 con il noto regista e sceneggiatore.

"Ma dopo che la tv lo dice di continuo, ancora c’è chi ci casca?", si chiede Laura; "Penso che la stupidità umana non ha limiti", si mette in cattedra Pancrazio Di Bennardo; e ancora "Ma sti vip sono tutti boccaloni?", si chiede Bruschio271 e "Come rubare le caramelle a un bambino", sentenzia Vittorio Petrone.

Ma questi sono solo i commenti più gentili. Perché inspiegabilmente invece di solidarizzare con l'anziana vittima la si "bullizza" solo per il fatto di essere la moglie di una persona famosa. Insomma la spazzatura del web. Sui social network piovono insulti e tanti utenti ricordano che un vero carabiniere non avrebbe mai chiesto dei gioielli e non sarebbe passato in casa a seguito di un incidente stradale.

L'invidia sociale è tanta e c'è chi pone l'attenzione sull'agiatezza dei due coniugi e sulla loro notorietà, insinuando che possano aver avuto un peso sull'arresto del truffatore. "W la redistribuzione del reddito", sono le parole di Emiliano Tarquini mentre Cinzia Savi scrive: "Anche i ricchi piangono...". "Adesso immaginate la stessa truffa alla signora Maria, secondo voi ci sarebbero stati questi tempi di risposta?", chiede Antimo su Twitter; mentre Giuliana Zinni sottolinea: "Però ai poveri comuni derubati di solito non ritrovano nulla".

Per fortuna non si tratta della maggioranza dei commenti. Tante altre persone sui social provano invece empatia per la notizia. "Mi resta e mi resterà sempre incomprensibile chi gioisce delle sfortune degli altri. L'invidia è una brutta cosa assai", scrive per esempio Morena Frutta. Qualcuno spiega anche che la stessa cosa è capitata a loro o a dei conoscenti: "Sono truffe e non furti, perché sei tu che gli apri la porta e ti lasci imbambolare. Sono colpi preparati bene, mai dire 'A me non succede'", scrive Aurora Garofoli mentre Giovanni Zacchetti commenta: "Approfittarsi di chi per età o altro motivo si trova in una posizione di fragilità è spregevole".