"Trump is not my president", si legge sui social all'indomani della vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. Non solo da parte degli elettori di Kamala Harris, ma anche da chi vive e vota in Italia. E allora, sul muro di un cantiere della metropolitana di Roma, in zona San Giovanni, sembrerebbe essere comparso uno striscione che in tutta risposta dice: "E grazie ar c***o, sei de Ostia".

L'immagine (vero scatto fotografico o creazione digitale che sia) ha fatto il giro dei social. Da Instagram a X, tantissimi i post e le ricondivisioni. "I romani sempre gajardi", scrive qualcuno, "Memorabile", scrive un altro.