circle x black
Cerca nel sito
 

Cincinnati, sorpresa per Sinner. In semifinale sfida con Atmane

Il francese, proveniente dalle qualificazioni, batte Rune e ora sfida il numero 1 del mondo

Terence Atmane
Terence Atmane
15 agosto 2025 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un carneade contro Jannik Sinner in semifinale nell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il francese Terence Atmane, 23enne numero 136 del ranking, domani sabato 16 agosto sfiderà il numero 1 del mondo per un posto in finale. Atmane, proveniente dalle qualificazioni, nei quarti ha battuto il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, per 6-2, 6-3. Il mancino transalpino, al miglior torneo della carriera, continua la sua incredibile cavalcata sul cemento dell'Ohio dopo aver superato l'americano Taylor Fritz negli ottavi.

"Non credo che le parole possano descrivere come mi sento in questo momento", ha detto Atmane dopo la vittoria contro Rune. Per il francese, che prima di Cincinnati nel 2025 aveva giocato 5 match nel circuito con 4 sconfitte, arriva la svolta della carriera: entrerà tra i primi 100 del mondo, con la prospettiva di salire fino al numero 69 e con la possibilità di accedere ai tabelloni principali dei tornei senza passare per le qualificazioni. Con l'accesso alla semifinale si è già assicurato un premio di 332mila dollari: in tutta la carriera da singolarista sinora aveva incassato 310mila dollari.

"È davvero pazzesco, a dire il vero. Non riesco a crederci. Essere qui in semifinale di un Masters 1000, entrare nella Top 100 e ancora di più con la vittoria di stasera... Tutto questo significa anche un sacco di soldi per me, quindi sarà molto utile per la mia carriera. Significa molto per me. Sono molto emozionato", ha ammesso.

Contro Rune, ha sfruttato in particolare il suo dritto (14 vincenti) e ha mostrato un'eccellente mobilità in campo. Basterà contro Sinner? "Dopo la vittoria contro Fritz non ho praticamente chiuso occhio. Sto cercando di godermi il momento, non ho niente da perdere. Sono l'outsider in ogni partita, questo torneo mi può dare tanta fiducia per il resto della stagione e per la mia carriera".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atp cincinnati sinner atmane terence atmane
Vedi anche
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza