Iran, Meloni: "Preoccupata, situazione è sempre più instabile e imprevedibile"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sulla situazione in Medio oriente: "La crisi evidente del diritto internazionale sta generando un mondo sempre più governato dal caos". Rischio ripercussioni economiche anche per l’Italia

Iran, Meloni:
05 marzo 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
"Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos. Era purtroppo prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che invadeva un suo vicino chiaramente più debole. Come abbiamo visto, la situazione è sempre più instabile e imprevedibile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della crisi iraniana ai microfoni di Rtl 102.5.

La premier ha aggiunto di essere "ovviamente preoccupata per le possibili ripercussioni sull'Italia. Ovviamente noi stiamo lavorando su tutti questi fronti: intanto siamo in continuo contatto con i principali alleati, con i leader del Medio Oriente, e poi siamo impegnati soprattutto su tre fronti. E cioè lavorare sul piano diplomatico, anche attraverso questi contatti, per capire se ci siano i margini per una ripresa del negoziato sul nucleare iraniano. Obiettivo che però, dal mio punto di vista, è impossibile se l'Iran non smette di attaccare i Paesi limitrofi, i Paesi del Golfo, favorendo una de-escalation".

In merito "soprattutto alle conseguenze economiche per l'Italia, noi dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere, anche ingiustamente, i prezzi dell'energia e i prezzi dei generi alimentari".

