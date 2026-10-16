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Turismo, Palazzo: "'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market' accende riflettori su eccellenze province"

Le parole dell'assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport, in occasione della presentazione della prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio.

Elena Palazzo
Elena Palazzo
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16 ottobre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
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"Sono felicissima oggi di presentare questa prima edizione della fiera 'In Lazio' che ci consentirà di accendere i riflettori sulle identità e sulle eccellenze delle nostre province. Dopo il Ttg di Rimini continua il racconto di un Lazio meraviglioso da scoprire e lo faremo presso la città di Roma capitale, proprio per continuare ad utilizzare questo grande hub che ci consente però di aprirci poi alle bellezze infinite delle nostre province". Lo ha dichiarato Elena Palazzo, assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport, in occasione della presentazione della prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio.

"Questo - ha sottolineato - è il frutto di una strategia che abbiamo messo nero su bianco e il nostro claim è 'C'è tutto un Lazio intorno' e devo dire che i dati che iniziano ad arrivare e che ci sono stati consegnati anche a fine estate dal Sole 24 Ore ci riempiono di orgoglio, in quanto abbiamo un 16,3% in più rispetto alle prenotazioni online delle nostre strutture ricettive; ma forse l'orgoglio più grande sta sull'aumento degli arrivi nei nostri borghi".

"Tutto ciò per raccontare una visione che vuole sottolineare che la nostra regione, oltre alla capitale, ha laghi, costa, aree interne, cammini, parchi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche tutte da far scoprire", ha concluso.

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turismo Lazio eccellenze province
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