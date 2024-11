'Un faro di luce da 90 anni', evento in ricordo cav. Castronovo e il suo impegno

Si terrà domani, alle ore 9.30, al Salone del polo tattile multimediale di Catania, l’evento commemorativo “Un faro di luce da 90 anni”. L’incontro, ad un anno dalla scomparsa del cav. di Gran Croce Giuseppe Castronovo, sarà l’occasione per riflettere sui diritti, le opportunità e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Giuseppe Castronovo si è distinto come figura di riferimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella sua Sicilia e a livello nazionale. Cieco dall'età di 9 anni per l'esplosione di un ordigno bellico a Favara, nell’agrigentino, è stato protagonista della storia dell’Associazione vittime civili di guerra (Anvcg), di cui ha guidato la sezione catanese per oltre 60 anni e fino alla sua morte, è stato vicepresidente nazionale e poi, dal 2010 al 2021, presidente nazionale trasformando l’Associazione in un moderno ente del Terzo Settore e promuovendo l’istituzione per legge della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Ha ricoperto, inoltre, il ruolo presidente regionale e provinciale dell’Unione italiana ciechi in Sicilia, contribuendo in modo significativo all’interazione sociale e all’inclusione scolastica delle persone cieche ed ipovedenti. E ancora Castronovo, è stato un vero pioniere della cultura della prevenzione della cecità, durante i 25 anni in cui ha guidato la sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb). L’evento vedrà la partecipazione di numerose personalità e di persone che hanno collaborato con lui nel corso degli anni, che ripercorreranno, anche con ricordi e aneddoti personali, i molteplici e poliedrici aspetti umani e associativi di Giuseppe Castronovo.

Per le vittime civili di guerra di Catania, che organizzano questo evento di ricordo, interverranno il presidente provinciale Gaetano Pellegrino e Rita Francardo, grande invalida civile di guerra e storica dirigente dell’Anvcg che ha condiviso con l’avv. Castronovo oltre 60 anni di vita associativa. Per l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, l’avvocato Tommaso Di Gesaro, consigliere nazionale e presidente della sezione di Palermo, ricorderà il contributo di Castronovo nella vita delle persone non vedenti siciliane, attraverso lo sviluppo di servizi e di una legislazione tra le più avanzate nel nostro Paese e non solo. La presidente dell’Uici di Catania, Rita Puglisi, offrirà un ricordo personale del Cavaliere al quale è succeduta alla guida della sezione.

Per quanto riguarda l’impegno dell’avvocato Castronovo a livello nazionale, Roberto Serio, e Tiziano Melchiorre, rispettivamente segretario generale dell’Anvcg e della Iapb, racconteranno i numerosi anni trascorsi al fianco del presidente Castronovo, mentre Enzo Bianco, Giuseppe Castiglione e Giovanni Burtone, porteranno il loro contributo sul sostegno che, nei ruoli istituzionali che negli anni hanno ricoperto, hanno dato alle iniziative in favore delle persone con disabilità. Non mancheranno le testimonianze dei familiari e di persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La giornata sarà moderata dalla giornalista Nicoletta Carbone, conduttrice su Radio 24 della trasmissione “Obiettivo salute”, voce di riferimento radiofonico nazionale sui temi della medicina, della salute, della ricerca e della prevenzione.