Unirai: "Su sciopero giornalisti 28 novembre consultazione online degli iscritti"

"Fnsi dice che 'non è sciopero politico', conferma indiretta che qualche sciopero recente della Rai non ha avuto successo perché politicizzato"

Unirai:
14 novembre 2025 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sullo s ciopero nazionale dei giornalisti del 28 novembre è in corso un confronto interno che probabilmente sfocerà nell’approvazione in tempi rapidi di un documento da parte di tutti i nostri iscritti con una piattaforma online". Così all'Adnkronos Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, interpellato in merito allo sciopero dei giornalisti indetto per il prossimo 28 novembre.

"Intanto -scandisce Palese- voglio sottolineare che nel comunicato sindacale predisposto dalla Fnsi si mette nero su bianco che 'non è uno sciopero politico'. È una buona partenza direi. Aggiungerei che è anche la conferma indiretta di quello che abbiamo sempre sostenuto noi in merito a qualche sciopero, nel recente passato della Rai, che non ha avuto un grande successo proprio perché politicizzato".

