Università: min. Schillaci, 'con approccio One health Tor Vergata valorizza formazione e ricerca integrate'

"Tor Vergata è un'università in continua espansione, che ha attivato recentemente corsi importanti dimostrando di essere sempre più al passo con i tempi, soprattutto nel settore sanitario. È anche un'università che guarda al modello One Health, valorizzando una formazione e una ricerca integrate. Una visione moderna, sostenuta da una comunità accademica vivace, ricca di studenti, in una zona di Roma dinamica e sfidante". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, partecipando alla giornata inaugurale dell'anno accademico 2025-2026 dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata.