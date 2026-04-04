Continuano le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con specialisti sommozzatori, droni, squadre ordinarie e fluviali per la perlustrazione lungo le sponde del fiume.

Nella mattinata di giovedì 2 aprile, un improvviso cedimento dovuto al maltempo aveva travolto il ponte sul fiume Trigno lungo la Statale 16 Adriatica, interrompendo completamente il traffico tra Abruzzo e Molise. La struttura, da mesi in ristrutturazione e già regolata da un semaforo per il senso unico alternato, è crollata in un tratto già debilitato dalle piogge.

Un auto è stata coinvolta nel crollo. A bordo probabilmente un uomo di 53 anni di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), con la figlia che ha lanciato un appello su Facebook: "Non abbiamo più sue notizie da oltre 12 ore. Era in viaggio verso Ortona al momento del crollo del ponte. La sua ultima posizione è stata Termoli. Viaggiava con Fiat Bravo, Champagne. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente il 112. Grazie per l’aiuto". Le ricerche finora non hanno dato esito, ma continuano.

L'uomo è stato successivamente identificato come Domenico Racanati, 53 anni. L’uomo era diretto verso Ortona e viaggiava a bordo di una Fiat Bravo color champagne. La sua ultima posizione nota risulta essere Termoli. Nella giornata di venerdì è stata rinvenuta nel fiume la targa del veicolo.