Il maltempo continua a flagellare il versante est dell'Italia con forti piogge e nevicate che si stanno abbattendo ininterrottaente da ore su Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Nella mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, un improvviso cedimento ha travolto un ponte sul fiume Trigno lungo la Statale 16 Adriatica, interrompendo completamente il traffico tra Abruzzo e Molise.

Forse un'auto coinvolta nel crollo

La struttura, da mesi in ristrutturazione e già regolata da un semaforo per il senso unico alternato, è crollata in un tratto già debilitato dalle piogge. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza l’area e valutando l’estensione del cedimento.

E' possibile che un'auto sia stata coinvolta nel crollo. A bordo probabilmente un uomo di 53 anni di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). La figlia ha lanciato un appello su Facebook. "Non abbiamo più sue notizie da oltre 12 ore. Era in viaggio verso Ortona al momento del crollo del ponte. La sua ultima posizione è stata Termoli. Viaggiava con Fiat Bravo, Champagne. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente il 112. Grazie per l’aiuto". Le ricerche finora non hanno dato esito, ma continuano.

La procura di Larino ha aperto un fascicolo sul crollo , al momento contro ignoti. Non c’è l’iscrizione di alcun indagato. Il ponte è stato progettato e realizzato circa cinquant’anni fa dall’Anas e a gennaio aveva subito una regolare manutenzione con la revisione dei giunti. Ma l’ondata di piena del fiume Trigno è stata talmente imponente e violenta da farlo crollare. Fortunatamente in quel momento nessun mezzo transitava sul ponte.

Su A14, smottamenti in diversi tratti

Le piogge eccezionali hanno causato smottamenti e problemi alla pavimentazione anche in diversi tratti dell'A14 in Abruzzo e Molise. Attualmente la circolazione del traffico è garantita su tutte le tratte della A14 in entrambe le direzioni. Le squadre della direzione del 7° tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia sono impegnate in interventi di ripristino, tuttora in corso. Attualmente si registrano disagi dovuti alle piogge e code in corrispondenza di cantieri con riduzione delle corsie disponibili, installati nelle scorse ore per interventi di ripristino urgente del piano viabile. In particolare, si segnalano 7 km di coda nel tratto Pedaso-Val Vibrata verso Pescara all'altezza del km 319, 2 km di coda nel tratto Pescara nord-Pescara Ovest verso Bari all'altezza del km 377 e 2 km di coda nel tratto Ortona-Lanciano verso Bari all'altezza del km 408. Si segnala inoltre la chiusura dell’uscita di Termoli da entrambe le provenienze a scopo precauzionale per l’apertura della diga del Liscione. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Poggio Imperiale. Un primo miglioramento delle condizioni meteo è atteso dalla serata odierna e sarà più marcato nel corso della giornata di domani. Nelle prossime ore potrebbero persistere disagi alla circolazione anche in ragione dell’aumento dei volumi di traffico attesi per via dell’esodo pasquale.

Dalle 16 è stata attivata l’esenzione totale del pedaggio sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli'', comunica il Mit in una nota. ''Una decisione necessaria per garantire la continuità dei collegamenti in un territorio oggi di fatto diviso", si sottolinea.

Valanga da Gran Sasso sfiora residence

Una vasta valanga si è staccata questa mattina dal Gran Sasso, sul lato teramano, travolgendo l’area dei Prati di Tivo. La slavina ha investito il tracciato della strada provinciale 43bis, proseguendo fino ai campi a valle e lambendo gli edifici presenti nella zona. In particolare, la valanga ha raggiunto il residence 'Prati di Tivo', causando danni agli infissi e agli ingressi dei garage, e spingendosi fino a sfiorare anche l’Hotel Miramonti. Non ci sono vittime né feriti. Determinante è stata l’ordinanza, la numero 5, firmata nella giornata di ieri, primo aprile, dal sindaco di Pietracamela (Terni), Antonio Villani.

Statali chiuse in Abruzzo, Molise, Marche Puglia e Basilicata: quali sono

Problemi di circolazione si stanno registrando su tutta la rete stradale delle zone più colpite. Anas rende noto che è impegnata da oltre 48 ore per fronteggiare il ciclone e il maltempo che si è abbattuto sul Centro-Sud Italia, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. Nelle Marche, ad Arquata del Tronto (AP) è chiuso il sottopasso della variante di Trisungo lungo la statale 4 “Via Salaria”, per allagamento al km 151,200. I mezzi pesanti vengono fatti passare a fasi alterne in base agli effetti della pompa di captazione dei VVF. Le autovetture sono deviate su percorso alternativo dentro la frazione Trisungo. In provincia di Fermo, ad Amandola, chiusa la statale 210 “Fermana Faleriense” per una frana che ha sfondato la rete paramassi. Il traffico è deviato su viabilità locale. Sempre ad Amandola, senso unico alternato sulla statale 78 “Picena” a causa di una frana che occupa la corsia in direzione Comunanza. In Abruzzo, a causa delle intense nevicate, sono chiuse le seguenti strade statali: la SS 614 “della Maielletta”, tra il km 0 e il km 19, tra Pretoro e Lettomanoppello; la SS 487 “di Caramanico Terme”, tra il km 29 (Sant’Eufemia a Maiella) e il km 47 (Pacentro); la SS 5 “Tiburtina Valeria”, tra il km 135 e il km 155, tra Collarmele e Castel di Ieri; la SS 84 “Frentana”, tra il km 3,200 e il km 20, tra Pescocostanzo e Palena. Per frana, la SS 5 “Tiburtina Valeria” è chiusa tra il km 204,300 e il km 205,950 a Turrivalignani Per allagamento del piano viabile chiusa ai veicoli leggeri la SS16 “Adriatica” dal km 518,400 al km 518,900 a Vasto. Chiusa per cedimento del piano viabile, la statale 539 dir “Di Manoppello” fra i km 3,400 e il km 4,100 a Manoppello. Chiusa per rami in carreggiata la SS260dir “Picente, tra il km 8,000 al km 14,000 in località Capitignano.

Situazione complessa in Molise dove la caduta di una campata del viadotto Trigno, in corrispondenza del km 526,000 ha interrotto la circolazione sulla statale 16 Adriatica, chiusa anche tra il km 524,600 e il km 532,900 a San Salvo per allagamento del piano viabile. Sempre per allagamenti, causati dalle intense piogge, sono chiuse la SS 87 “Sannitica”, tra il km 201,700 e il km e il km 221,188, a Larino; la SS 647 “Fondo Valle del Biferno”, tra il km 47 e il km 75, in località Lupara; la SS 212 “della Val Fortore”, al km 57, in località Riccia. Per frane, invece, sono chiuse le statali 157 “Della Valle del Biferno” a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso; la SS87var. “Falcionina” tra il km 6,000 al km 8,000 tra Bonefro e Casacalenda; la SS 747 “Fossaltina” fra il km 0 e il km 9,500, a Castropignano. In Puglia sulla Statale 96 “Barese” a causa di una frana che ha interessato la parete adiacente alla sede stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bari al km 109,550, nel territorio comunale di Palo del Colle (Bari). Il traffico viene deviato obbligatoriamente al km 109,000 su percorsi locali segnalati in loco. SS 16 “Adriatica”: Allagamento tra Foggia e Carapelle. Per il persistere di un allagamento del piano viabile dovuto a calamità naturale, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 683,000 e il km 692,000. Sono state istituite le seguenti uscite obbligatorie: Direzione Bari: uscita al km 683,000 (Zona ASI); Direzione Foggia: uscita al km 692,000 (Carapelle). La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità complanare adiacente. BASILICATA: Per frana sono chiuse, la SS 18 “Tirrena Inferiore” tra il km 241,480 e il km 241,920 a Maratea e la SS92 “Dell’Appennino Meridionale” dal km 68,300 al km 72,200 ad Armento.

Ripresa circolazione treni su Pescara-Foggia

La circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Foggia, bloccata per l’esondazione del fiume Osento, riprende gradualmente dal primo pomeriggio tra Porto di Vasto e Fossacesia. La riattivazione è stata possibile grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena efficienza infrastrutturale. "La riattivazione è stata possibile grazie all’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana - spiega Fs - che hanno ripristinato la piena efficienza infrastrutturale". La circolazione riprende con rallentamenti precauzionali e potranno registrarsi ritardi, cancellazioni e variazioni. Riattivata la circolazione anche sulla linea Foggia-Caserta, con possibili rallentamenti. Nel corso del pomeriggio sono previsti sei treni Alta Velocità e sei Intercity sulla relazione Adriatica. Rete Ferroviaria Italiana continua a monitorare costantemente "tutti i punti sensibili della rete, in raccordo con la Protezione Civile, senza al momento evidenze di peggioramento del quadro complessivo".

Famiglie sgomberate nel Potentino

In Basilicata dopo le piogge intense degli ultimi giorni frane e smottamenti si sono verificati in più punti della città di Rapolla, in provincia di Potenza. Tre famiglie sono state sgomberate temporaneamente in via Melfi per il cedimento di un muro di contenimento, vicino ad una palazzina, per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Il sindaco Biagio Cristofaro ha attivato il centro operativo comunale per coordinare le situazioni di necessità dei cittadini e la messa in sicurezza della viabilità. In molti Comuni della Basilicata i sindaci hanno convocato i Coc, particolarmente nell'area jonica in provincia di Matera, perché sono monitorati i fiumi, ingrossati dalle piogge. In particolar modo c'è attenzione al fiume Agri, dopo l'apertura della traversa di Gannano per l'alleggerimento della diga, e al Basento, già esondato in più punti con l'allagamento dei terreni agricoli circostanti.

Nel Foggiano chiesto stato di calamità

Il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha inviato alla Regione Puglia e al Consiglio dei ministri la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per le conseguenze del maltempo. Attualmente 15 strade sono chiuse o parzialmente inagibili perché ponti, attraversamenti e tratti stradali hanno ceduto o sono allagati in tutto il territorio. "Questo è un atto di rivendicazione - ha dichiarato Nobiletti - per la fotografia concreta di quello che sta succedendo in questi giorni sul nostro territorio e di quello che si ripete ogni volta che arriva una allerta seria. I danni sono ingenti". La provincia di Foggia ha la rete viaria più estesa di tutta la Puglia ma "le risorse che arrivano dal governo centrale sono del tutto inadeguate rispetto a questa responsabilità - ha sottolineato Nobiletti -. I nostri tecnici e le nostre squadre fanno il possibile ogni giorno. Ma la sicurezza strutturale richiede investimenti certi, programmati, continuativi". Quindi l'appello a tutte le istituzioni e a tutte le forze politiche: "Questo territorio ha bisogno di investimenti strutturali certi, adesso. Prima del prossimo nubifragio. Prima della prossima emergenza".

Intanto tornano a salire i livelli di criticità dei fiumi della provincia di Foggia. La Protezione civile regionale segnala un livello di criticità di colore rosso ("possibili fenomeni di inondazione, anche estesi, connessi al passaggio della piena e dovuti a puntuali fenomeni di tracimazione, sifonamento, rottura o cedimento degli argini, con coinvolgimento di aree distali al corso d'acqua") nella zona del fiume Fortore all'altezza del ponte sulla strada statale 16, in territorio di Lesina, in prossimità della costa. Il superamento della soglia critica è di 4,5 metri. Criticità arancione ("possibilità di limitati fenomeni di inondazione, connessi al passaggio della piena, con coinvolgimento delle aree prossimali al corso d'acqua; fenomeni localizzati di deposito di detriti solidi, con formazione di sbarramenti temporanei od occlusione parziale delle sezioni di deflusso delle acque e delle luci dei ponti; divagazioni d'alveo e salto di meandri") sul torrente Saccione (ponte statale 16 ter di Chieuti 4.5 metri e ponte sulla stessa statale a Serracapriola 4.5 metri) e sul fiume Fortore su tre ponti della strada provinciale 5 nei territori di Carlantino 3 metri, Casalnuovo Monterotaro 3 metri e Castelnuovo della Daunia 3 metri. Sempre arancione il livello di criticità idraulica sul fiume Carapelle all'altezza di tre ponti della statale 161 (rispettivamente nei territori di Carapelle, Manfredonia e Zapponeta). Criticità gialla ("possibili piene improvvise nell'idrografia secondaria") sul fiume Ofanto nella Bat, sui torrenti Carapelle e Vulgano nel foggiano.

Per le condizioni meteorologiche proibitive registrate sul territorio, il Comune di Foggia ha emanato un’ordinanza sindacale urgente che dispone la sospensione temporanea, per la giornata di oggi, del conferimento dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle difficoltà di accesso all’impianto di trattamento meccanico-biologico di Passo Breccioso, determinate anche dall’esondazione del fiume Cervaro, che sta compromettendo la viabilità regolare e le condizioni operative dell’impianto stesso.

Frazione isolata nell'Ascolano

Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco della centrale e del distaccamento di San Benedetto del Tronto a causa delle incessanti piogge e delle folate di vento che da ore imperversano sul territorio. Di particolare rilevanza le frane di Acquasanta Terme, una delle quali ha isolato la frazione di Pozza. Una squadra è sul posto per garantire la sicurezza degli abitanti in attesa che i mezzi movimento terra della provincia liberino la sede stradale. A Trisungo di Arquata del Tronto i pompieri stanno lavorando con una motopompa idrovora per rendere di nuovo transitabile un sottopasso allagato che aveva bloccato la circolazione sia verso Roma che verso Ascoli. Attualmente benché siano ancora presenti alcuni centimetri d’acqua che continua a scendere da monte, la circolazione è stata ripristinata. Si sono verificato altri piccoli smottamenti nella provincia, alberi sulla sede stradale e prosciugamenti oltre che nel capoluogo e nella città rivierasca, anche a Comunanza, Force e Cupra Marittima