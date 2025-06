Scarsa igiene personale in ufficio e il direttore generale della Città Metropolitana di Venezia corre ai ripari. Nei giorni scorsi, il dg ha emanato una circolare in risposta alle numerose segnalazioni che gli erano pervenute per afrori, odori sgradevoli e scarsa igiene personale, specie ma non esclusivamente dei dipendenti che rientravano dai lavori nei cantieri stradali.

L'ente ha quindi dotato di docce gli spogliatoi della sede di Mestre che la circolare del dg invita ad utilizzare con una certa costanza, tanto più che il tempo dedicato alla doccia e a rassettarsi rientra nel normale orario di lavoro e non si deve recuperare. L’invito a una maggiore pulizia è esteso “fin dall’inizio dell’attività lavorativa, al fine di evitare che l’ambiente condiviso con gli altri colleghi sia alterato con odori non gradevoli”.