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Verona, vasto incendio su 80mila metri quadrati di terreni incolti e rifiuti a Ca' di David - Video

Le operazioni dei vigili del fuoco hanno permesso di impedire che un vicino deposito di liquidi infiammabili venisse investito dalle fiamme

L'incendio
L'incendio
27 giugno 2026 | 21.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle 11 di oggi numerose squadre di vigili del fuoco di Verona e di Bardolino sono al lavoro a Ca’ di David per contrastare un incendio che si è sviluppato su un’area di circa 80.000 metri quadrati di campi incolti con una vegetazione alta e secca. Le operazioni dei 20 vigili del fuoco, assistiti anche dall’elicottero Drago 168 arrivato da Venezia per pescare acqua da un canale irriguo, hanno permesso di impedire che un vicino deposito di liquidi infiammabili venisse investito dalle fiamme. Il rogo si è propagato in un terreno dov’erano accatastati cumuli di rifiuti in plastica, pvc e altri materiali usati come copertura e struttura delle serre invernali.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso per escludere la presenza di altre residue braci.

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