Dalle 11 di oggi numerose squadre di vigili del fuoco di Verona e di Bardolino sono al lavoro a Ca’ di David per contrastare un incendio che si è sviluppato su un’area di circa 80.000 metri quadrati di campi incolti con una vegetazione alta e secca. Le operazioni dei 20 vigili del fuoco, assistiti anche dall’elicottero Drago 168 arrivato da Venezia per pescare acqua da un canale irriguo, hanno permesso di impedire che un vicino deposito di liquidi infiammabili venisse investito dalle fiamme. Il rogo si è propagato in un terreno dov’erano accatastati cumuli di rifiuti in plastica, pvc e altri materiali usati come copertura e struttura delle serre invernali.

#Verona, dalle 11 di #oggi #incendio vegetazione in loc. Cadidavid, coinvolti campi incolti e rifiuti plastici: 20 #vigilidelfuoco al lavoro, supportati dall'elicottero Drago 168. Evitata propagazione a deposito di liquidi infiammabili. Operazioni di spegnimento e bonifica in… pic.twitter.com/GAChWGCnPa — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2026

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso per escludere la presenza di altre residue braci.