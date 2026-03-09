circle x black
Vicenza, aria irrespirabile e malori: quattro persone in ospedale, evacuata una palazzina a Schio

Tra i sintomi fastidio alla gola e bruciore agli occhi. Ancora da accertare le cause

Camion dei vigili del fuoco - Fotogramma
09 marzo 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
Evacuata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, una palazzina a Schio (Vicenza) dove i residenti lamentavano fastidio alla gola e bruciore agli occhi. Quattro di loro sono stati presi trasportati all’ospedale di Santorso per accertamenti sanitari.

Due persone che si erano rifugiate sul terrazzo per respirare meglio sono state evacuate dai vigili del fuoco e successivamente che successivamente hanno deciso di evacuare l’intero edificio e arieggiare completamente lo stabile per ripristinarne le condizioni di sicurezza. Sul posto è intervenuta una squadra di Schio con un mezzo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per effettuare i necessari controlli strumentali sulla qualità dell’aria all’interno del condominio. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Arpav per campionare la qualità dell’aria. Le cause sono ancora da accertare.

