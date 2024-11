"Per me oggi rivedere mio fratello è stata un'emozione fantastica. Poter parlare con lui è stata veramente una gioia immensa. Sono riuscito a mantenere la promessa". Così Riccardo, il fratello di Daniele Virgili, il vigile 25enne travolto e che ancora è ricoverato all'ospedale San Camillo in prognosi riservata dopo aver perso una gamba nell'incidente. "Lui - ricorda Riccardo - durante tutto l'incidente mi diceva che non ci saremmo rivisti, ma la prima cosa che gli ho detto è 'Eccomi, ci siamo rivisti, hai visto?' Questo non significa che Daniele è fuori pericolo: ho parlato con tutto lo staff del San Camillo, che sono eccezionali e stanno facendo un ottimo lavoro, ma ancora non è fuori pericolo: dobbiamo quindi essere cauti e bisogna andare con calma".

"Volevo inoltre ringraziare tutti quanti per il sostegno, l'amore che ci state dando, anche con i vostri messaggi. Purtroppo non riesco a vedervi tutti, ma so che c'è veramente tantissimo amore intorno a mio fratello. Non ce l'aspettavamo".

"L'ultima cosa - conclude Riccardo - vi chiedo di aiutarci con le donazioni di sangue perché sono fondamentali: a prescindere dal mio fratello, gli ospedali hanno bisogno di molte donazioni del sangue perché salvano le vite. Donare salva la vita e per mio fratello è stato fondamentale".