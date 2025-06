Lo scorso 3 giugno Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, fu vittima di un’aggressione mentre era con la compagna e la figlia allo Starbucks di piazza San Silvestro, in centro a Roma. Il dato emerge da un’informativa dei Carabinieri, intervenuti sul posto, e trasmessa in Procura, dalla quale si apprende che quel giorno erano ancora vive la compagna dell’americano, Anastasia Trofimova, e la figlia Andromeda, di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno a Villa Pamphili.

Il titolare del bar ha riferito che il 46enne americano era stato colpito da una persona, che non è stata identificata, e che quando è arrivato ha visto Kaufmann a terra, sporco di sangue, con in testa un cerotto per una ferita precedente. Accanto a lui c’erano la 28enne russa e la figlia. L’americano si è poi alzato e con compagna e figlia è andato via in direzione di piazza del Popolo senza attendere l’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine.

“Ho chiesto a un mio dipendente di allertare alcuni agenti di polizia presenti in Largo Chigi, a poca distanza, per fermare l’uomo ma risposero dicendo che erano impegnati in altra attività e non potevano abbandonare la posizione. Ricordo che l’aggredito aveva già un cerotto su una tempia”, ha riferito il titolare.