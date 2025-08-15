circle x black
Trump-Putin, la stretta di mano in Alaska - Video

L'incontro sulla pista poco prima dell'inizio del vertice tra i due leader

La storica stretta di mano (Afp)
15 agosto 2025 | 21.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stretta di mano e breve chiacchierata. Donald Trump accoglie Vladimir Putin in Alaska, dove va in scena il vertice tra il presidente americano e quello russo.

Trump, atterrato attorno alle 20.30 italiane con l’Air Force One, ha accolto il presidente russo che è atterrato qualche minuto dopo. Primo contatto sul tappeto rosso steso in pista, stretta di mano e prima chiacchierata tra i leader.

Trump Putin stretta di mano storica
