Violenza di genere: Mercurio (com. Carabinieri Rivoli ) "Fondamentale collaborare con enti pubblici e privati per garantire sicurezza partecipata"

"Per l'arma l'impegno a contrastare la violenza di genere è un asset prioritario che perseguiamo su diversi fronti: quello tipico di prevenzione generale in collaborazione con la Polizia, quella repressivo sotto il coordinamento della magistratura, e dal punto di vista informativo e divulgativo, come l'evento di oggi, con la collaborazione di enti pubblici e privati per garantire sicurezza partecipata e formazione in particolare delle nuove generazioni" Così Ugo Mercurio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rivoli, a margine dell’evento ‘Innamòrati di Te’ organizzato da Codere Italia sul tema della violenza di genere.