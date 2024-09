Il gup di Roma ha assolto Vittorio Feltri, con la formula ''perché il fatto non costituisce reato", dall’accusa di istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv sui meridionali. Feltri era stato rinviato a giudizio, con rito abbreviato, lo scorso febbraio, per fatti avvenuti dal 2017 al 2020. Il procedimento era nato da una querela dell’ex senatore Saverio De Bonis.