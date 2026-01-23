Wellness: Mira (David Lloyd), 'Investimento da 4mln di euro per rinnovare il club'

"L'investimento di 4 milioni di euro è pensato per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più attento a comfort, socialità e flessibilità. Le principali novità introdotte sono pensate per mettere al centro le persone e la comunità e le loro esigenze. Per noi è importante ricreare spazi che si adattino alle esigenze di tutti, dove poter passare del tempo di qualità, migliorare la propria vita dando valore anche alla comunità ei momenti di relazione e di socialità". Lo ha detto Giulia Mira, General Manager del David Lloyd Malaspina, commentando il rilancio del Club, storico punto di riferimento per il wellness e lo sport nell'area sud est di Milano.