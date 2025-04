Problemi per WhatsApp oggi, 12 aprile 2025, con un down che crea difficoltà agli utenti dell'app di messaggistica. Il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete, raccoglie segnalazioni di problemi non solo dall'Italia. Il down appare esteso a livello internazionale. Su X il profilo WaBetaInfo, sempre informato sulle news relative all'applicazione, scrive che "un numero limitato di utenti sta incontrando problemi che impediscono l'invio di messaggi e la condivisione degli aggiornamenti dello stato".