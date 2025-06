Wmf, l'ideatore Cosmano Lombardo: "La nostra visione non va solo verso il fatturato, ma migliorarsi tutti insieme" 

"La nostra visione è quella di utilizzare il business, di avere una nuova visione del business, business of tomorrow, il business del futuro, non orientato esclusivamente al fatturato, alla generazione del profitto, ma andare a migliorare quella che è la situazione sociale attuale e anche quella di interagire, integrare l'intelligenza artificiale, la tecnologia all'interno dei processi di business aziendali, ma anche all'interno di quelli che sono i processi di strutturazione dei nuovi sistemi sociali." Sono le parole di Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future all'apertura della tre giorni alla fiera di Bologna.