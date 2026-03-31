circle x black
Cerca nel sito
 

Problemi per X oggi, social down 31 marzo: cosa succede

Boom di segnalazioni su Downdetector

Elon Musk
Elon Musk
31 marzo 2026 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problemi per X oggi, 31 marzo 2026. Mentre l'Italia gioca contro la Bosnia nel playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026, il social di Elon Musk va in tilt. L'accesso all'applicazione si blocca, la visualizzazione dei messaggi è estremamente laboriosa. Impossibile o quasi pubblicare nuovi post e le segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, si impennano. Il down non è esclusivamente limitato all'Italia. I problemi riguardano utenti di molti paesi, a giudicare dalle segnalazioni: dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Germania al Brasile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bosnia italia x down problemi x
Vedi anche
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza