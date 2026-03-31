Problemi per X oggi, 31 marzo 2026. Mentre l'Italia gioca contro la Bosnia nel playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026, il social di Elon Musk va in tilt. L'accesso all'applicazione si blocca, la visualizzazione dei messaggi è estremamente laboriosa. Impossibile o quasi pubblicare nuovi post e le segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, si impennano. Il down non è esclusivamente limitato all'Italia. I problemi riguardano utenti di molti paesi, a giudicare dalle segnalazioni: dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Germania al Brasile.