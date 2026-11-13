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Zeni (Fid): "Screening per diabete di tipo 1 e celiachia per cura definitiva"

"Studio evidenzia riduzione drastica di chetoacidosi all'esordio"

Nicola Zeni, presidente Fid - (Foto Adnkronos)
Nicola Zeni, presidente Fid - (Foto Adnkronos)
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13 novembre 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
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"La Legge 130 del 2023 è stata fondamentale per aver introdotto lo screening in età pediatrica sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia. La fase operativa non è ancora iniziata perché il decreto ha visto la luce solo poche settimane fa, per cui il tutto avrà inizio ad aprile. Nel frattempo, però, è stato fatto un importante studio propedeutico, lo studio D1Ce Screen (Diabetes type 1 and Celiac disease Screen Study), oltre a diverse iniziative, tra cui quelle promosse da noi, come Fondazione italiana diabete, che hanno già visto alcuni primi screening sul campo". Lo ha detto Nicola Zeni, presidente Fid, partecipando oggi all’incontro promosso alla Camera dei Deputati alla vigilia della Giornata mondiale del diabete che si celebra domani, 14 novembre.

"I risultati sono molto incoraggianti perché viene drasticamente ridotta la presenza di chetoacidosi nei bambini all'esordio - spiega Zeni - La chetoacidosi è il vero grande rischio dell'esordio del diabete di tipo 1, poiché può portare a condizioni cliniche molto severe e anche a elevati costi di gestione per il sistema sanitario pubblico. Si tratta, quindi, di risultati che stiamo già vedendo concretamente. Sicuramente la qualità di vita è in costante miglioramento. Mio figlio - racconta - ha avuto l'esordio del diabete di tipo 1 nel 2004 e allora eravamo fermi alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi abbiamo i sensori, vediamo sul cellulare la glicemia e il suo andamento, disponiamo di microinfusori e di sistemi quasi chiusi con algoritmi che aiutano nella gestione. Non c'è dubbio che l'evoluzione sia costantemente positiva. Chiaramente, però, lo scopo della Fondazione italiana diabete è arrivare alla cura definitiva. Oggi - conclude - ci sono delle concrete possibilità, non esattamente nel prossimo domani, ma con tempi ormai ritenuti ragionevoli".

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