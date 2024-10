Crosetto a Bruxelles per la riunione dei Ministri della Difesa della NATO

“Molte gli impegni, ardue le sfide, confermato l’impegno comune. L’Italia, tra i protagonisti dell’Alleanza, continuerà a fare la sua parte per favorire la stabilità internazionale, rinforzare la cooperazione tra i Paesi e garantire difesa e sicurezza a 360 gradi”, si è così espresso il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante la riunione dei Ministri della Difesa della NATO che si è svolta a Bruxelles il 18 ottobre. Il Ministro del Governo italiano ha anche affermato: “Oggi come non mai è richiesta unità di intenti e condivisione di vedute su temi centrali quali il sostegno all’Ucraina, la crisi in Medioriente, le minacce ibride e la disinformazione”. A margine della riunione, Crosetto ha incontrato i suoi colleghi di Polonia e Ungheria per approfondire tematiche non solo relative alla sicurezza, ma anche riguardanti iniziative industriali congiunte e autonomia strategica.

