Alla giornalista Marianna Aprile il Premio Testimoni della Storia 2026

Leggere il mondo, nelle settimane incandescenti che lo stanno cambiando: è l’obiettivo della 12/a edizione di Link Media Festival, l’agorà del giornalismo di qualità che, dal 10 al 12 aprile, riapre le porte della Link Arena allestita nel cuore di Trieste, in piazza Unità sul golfo del Nord Adriatico.

Promosso e organizzato da NEM Nord-Est Multimedia in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, curato da Francesca Fresa, Link Media Festival accoglierà oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo, dell’inchiesta, della scienza, dell’economia, della TV e della geopolitica: tre giorni per affrontare un’ampia analisi delle sfide globali del nostro tempo. Fra i protagonisti in arrivo spicca la giornalista Marianna Aprile, alla quale va la 15/a edizione del Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia, promosso su impulso di Crédit Agricole Italia da Link Media Festival con pordenonelegge.

Sottolineano le motivazioni del conferimento che «Marianna Aprile, per la capacità di coniugare rigore analitico e una cifra stilistica distintiva, si impone nel panorama dell'informazione contemporanea come una voce autorevole e necessaria e si distingue per un linguaggio incisivo e una lettura mai banale dei fatti. Un esempio di eccellenza professionale capace di parlare con carisma sia alla critica che alla società civile».

Il Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia 2026 sarà consegnato nella giornata inaugurale del festival, venerdì 10 aprile, alle ore 18.30, nella Link Arena: a seguire la vincitrice sarà protagonista di una conversazione con Paolo Possamai, direttore responsabile dei quotidiani NEM, Nord Est Multimedia. Il giorno dopo, sabato 11 aprile, alle ore 11.30, Marianna Aprile presenterà al festival il nuovissimo saggio La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, in uscita il 7 aprile per Rizzoli, in una conversazione condotta da Paolo Mosanghini condirettore del quotidiano Messaggero Veneto.

«Sin dalla prima edizione di Link Media Festival abbiamo condiviso la visione degli organizzatori di promuovere il giornalismo di qualità – ha dichiarato Crédit Agricole Italia – Il senso di questo riconoscimento è di rendere ancora più leggibile e concreto il nostro impegno portando all’attenzione del pubblico delle figure di riferimento che, per professionalità e personalità, possono considerarsi testimoni privilegiati del nostro tempo».

Alla “Testimone della Storia” Marianna Aprile sarà consegnato anche un Tallero dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, rappresentazione simbolica del Premio e simbolo di unione fra genti europee: il Tallero fu infatti punto di riferimento del sistema monetario unificato di tutti gli Stati dell’Impero asburgico a seguito della Convenzione di Vienna siglata nel 1753. Un auspicio prezioso, nel tempo in cui la pacifica convivenza dei popoli è messa a dura prova dai conflitti in corso.

Marianna Aprile, giornalista, autrice e conduttrice di programmi radio e TV, si è laureata in Antropologia all'Università La Sapienza di Roma e dal 2010 lavora al settimanale Oggi. Ha firmato importanti esclusive ed è caposervizio nell’ufficio centrale. Per la televisione è stata autrice e conduttrice del talk politico di Rai 3 Millennium (2014) e ha condotto insieme a Luca Bottura il programma Forrest su Rai Radio1. Dal 2022 conduce InOnda conLuca Telese su LA7, sia nella sua versione estiva sia in quella di prime time della domenica (dal 2023). Proprio con Luca Telese ha scritto a quattro mani il libro Materiali resistenti. Fare la cosa giusta in un Paese che cambia, edito da Piemme. Nel 2019 ha pubblicato sempre per Piemme Il grande inganno, sul rapporto tra donne e politica italiana, quindi nel 2021 per La nave di Teseo il romanzo In balia. Dal 7 aprile torna in libreria con il nuovo saggio edito Rizzoli, La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta.

Link Media Festival è promosso da Gruppo NEM Nord-Est Multimedia, Il NordEst e Il Piccolo con l’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e PromoTurismo FVG, con il contributo di Fondazione CRTrieste e il patrocinio delle RAI e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Media partner Rai Radio 3, Rai Documentari e Rai FVG, main partner Generali, partner Mundys, supporter Crédit Agricole Italia. Partner tecnici Libreria Ubik Trieste, Pintaudi, Specogna, Trieste Trasporti, Nonino, Illy, con la collaborazione di Fake News Festival (Info e dettagli di programma: linkfestival.it).