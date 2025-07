Andrea Bajani in pole position per lo Strega 2025

È il nome su cui tutti scommettono. Dopo aver conquistato il Premio Strega Giovani e ottenuto il maggior numero di voti nella serata decisiva per la cinquina finalista, Andrea Bajani si presenta come il superfavorito della LXXIX edizione del Premio Strega. Con il suo romanzo "L'anniversario" (Feltrinelli), l'autore torna domani sera, giovedì 3 luglio, al Ninfeo di Villa Giulia a Roma da protagonista, deciso a riscattare la mancata vittoria del 2021 e a salire finalmente sul gradino più alto del podio letterario italiano.

Secondo i rumors raccolti tra gli addetti ai lavori, il verdetto sembra già scritto: con 280 voti raccolti nella serata del 4 giugno al Teatro Romano di Benevento - più di qualsiasi altro concorrente - e il plauso unanime di critica e lettori, Bajani è in pole position per ricevere l'ambita bottiglia di Liquore Strega. Il successo ottenuto con lo Strega Giovani - assegnato da oltre 100 scuole italiane e internazionali - ha aggiunto ulteriore slancio alla sua corsa. Bajani, presentato da Emanuele Trevi - lo stesso che lo superò nella finale del 2021 - potrebbe chiudere simbolicamente un cerchio, tornando da sfidante a favorito. Ma il cammino non è privo di insidie: con 226 voti, Nadia Terranova con "Quello che so di te" (Guanda) è considerata la sua principale antagonista, mentre Elisabetta Rasy con "Perduto è questo mare" (Rizzoli), 205 voti, Paolo Nori con "Chiudo la porta e urlo" (Mondadori), 180 voti e il sorprendente Michele Ruol con "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia" (TerraRossa), 180 voti, completano una cinquina in cui ogni libro ha un'identità forte e una storia da raccontare.

Pino Strabioli è il conduttore dell'evento conclusivo del Premio Strega 2025, che sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai 3 domani sera dalle ore 22:50, ospiti Anna Foglietta e Filippo Timi. Nel corso della serata finale sarà intervistata anche Anna Foa, recente vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica con "Il suicidio di Israele" (Laterza).

Il Premio sarà assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo (che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura), 25 voti collettivi provenienti da scuole, università̀ e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Gli ultimi cento voti saranno scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore. A presiedere il seggio ci sarà Donatella di Pietrantonio, vincitrice della scorsa edizione.

Anche quest'anno lo Strega Tour continuerà con l'autrice o autore del libro premiato toccando il 5 luglio Cervo, il 6 luglio Lonato del Garda, il 9 luglio Roma (Festival Letterature), il 20 luglio il Festival della Marina di Villasimius, il 26 luglio Vieste (Il Libro Possibile), proseguirà poi ad agosto per poi riprendere e concludersi in autunno.

Il Premio Strega cerca da sempre uno scambio con le altre forme d'arte. Dal 2018 viene assegnato un premio ai finalisti, risultato di un concorso di idee, Premio Strega Bper Art, indetto da Bper Banca e rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti statali per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all'importanza della promozione della lettura. La cinquina 2025 riceverà un'opera realizzata da Giandomenico Soranno, studente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, il cui titolo è "Essenza".

Alla vigilia della cerimonia di proclamazione del vincitore 2025, questa mattina (2 luglio) si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della serata finale: sono intervenuti Luana Toniolo, direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, e Claudia Corazza, responsabile Ufficio Sponsorships di Bper Banca. Nella seconda parte della conferenza stampa, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ha presentato la cinquina finalista.

Questa sera, infine, per i finalisti una nuova occasione di incontrare il pubblico sarà Abracabook, il silent book party organizzato dalla Scuola Holden, a partire dalle ore 20, nel giardino del Museo Maxxi a Roma. Per un’ora si leggerà in silenzio: ognuno il proprio libro. Al termine inizierà una conversazione aperta con autrici e autori: senza palchi, senza scalette, partendo dall’esperienza appena vissuta. Moderano Lorenzo Carnielo e Silvia Pevato di Scuola Holden.

(di Paolo Martini)