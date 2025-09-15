Angelo Barraco firma 'La Boschetta', nuova luce sul mostro di Firenze

Il libro è già disponibile in preordine e sarà in vendita in tutte le librerie a partire dal 26 settembre

Esplorare il complesso caso del mostro di Firenze da una prospettiva inedita e "profondamente umana". E' l'obiettivo che ha perseguito il giornalista e scrittore Angelo Barraco, autore di 'La Boschetta - Storia vera di un duplice omicidio' edito da Bertoni Editore.

L'idea di scrivere il libro è nata nell'estate del 2022 con l'intento di indagare gli aspetti meno convincenti della narrazione ufficiale. "Ho voluto mettere al centro le vittime, in particolare Pia Rontini e Claudio Stefanacci, per restituire loro voce e dignità. Un aspetto che, purtroppo, in questa vicenda è spesso passato in secondo piano", afferma l'autore. 'La Boschetta' non ha la pretesa di svelare nuove verità o nomi di colpevoli, ma invita i lettori a riflettere su un puzzle di ipotesi alternative che si incastrano nella narrazione. Il libro guida il lettore attraverso interrogativi e spunti di riflessione, offrendo una visione critica e approfondita degli eventi che hanno segnato le campagne toscane tra il 1968 e il 1985.

Il libro è già disponibile in preordine sul sito di Bertoni Editore e sarà in vendita in tutte le librerie a partire dal 26 settembre. L'autore esprime la speranza "che la lettura del volume possa riaccendere il dibattito e contribuire a una riflessione collettiva su un caso che, a distanza di anni, continua a tormentare".