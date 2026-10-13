circle x black
Cerca nel sito
 

Arte, Antonio Presti: "Sognare è semplice, eliminiamo l'ego"

sponsor

Il mecenate all'inaugurazione all’inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della statua 'Pegaso, il cavallo alato'

Inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della statua 'Pegaso, il cavallo alato' - (Adnkronos)
Inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della statua 'Pegaso, il cavallo alato' - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il sogno e la capacità di sognare sono l'eredità che la Fondazione Antonio Presti ha donato con l'evento di oggi alle migliaia di bambini che hanno partecipato all’inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della statua “Pegaso, il cavallo alato” dell'artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta “La Porta di Pegaso”, con 5000 manufatti realizzati dai bambini del quartiere, nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il fondo di beneficenza della banca Intesa Sanpaolo. “Sognare è semplice, molto semplice: basta dimettersi dalla propria egocentricità, togliere l'ego, riprendere il noi, riprendere umilmente e ridare il potere al più grande valore del potere che è la democrazia della conoscenza, la conoscenza è libertà, la schiavitù è ignoranza". Lo ha dichiarato il mecenate Antonio Presti che ha aggiunto: "Oggi liberiamoci e proviamo a stare attenti e vigili da una schiavitù dell'algoritmo, che sicuramente non è un abbraccio di emozione. Questa mattina gli artisti, la popolazione, le scuole, i bambini, le mamme stanno dimostrando e confermando più che mai qual è il valore ancora oggi e il potere più importante che non è l'algoritmo o l'intelligenza artificiale, ma è l'abbraccio del cuore alla bellezza”.

A chi gli ha chiesto cosa si prova di fronte alle 5.000 formelle che costituiscono la Porta di Pegaso create dai bambini di Librino, Presti ha risposto: “Il processo artistico restituisce non solo la condivisione ma anche la visione del futuro, perché è da più di 30 anni che io faccio questo lavoro a Librino ed è una semina costante, che ha trovato sempre nella condivisione la partecipazione di quattro generazioni. Noi oggi non parliamo qui per il workshop di una settimana, parliamo dell'impegno di una vita, di un artista che in nome della devozione ancora qui dopo 30 anni semina e il proprio cammino lo fa camminando sulla strada del cuore”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte sogno democrazia della conoscenza algoritmo intelligenza artificiale
Vedi anche
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza