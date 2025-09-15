circle x black
Cerca nel sito
 

Asterix in cartolina, la nuova copertina è un invito in Lusitania

sponsor

L'eroe dei Galli si prepara a conquistare il Portogallo in un viaggio tra tradizione, colori caldi e un pizzico di mistero

Asterix in cartolina, la nuova copertina è un invito in Lusitania
15 settembre 2025 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non servono effetti speciali, né inseguimenti mozzafiato. Basta una strada assolata, una manciata di pietre bianche e nere posate con pazienza artigianale, e un cielo che sa già di viaggio. Con la copertina del 41esimo albo di Asterix, appena svelata, il disegnatore francese Didier Conrad invita a partire. Destinazione: Lusitania, l’odierno Portogallo. Ma lo fa con uno stile che sorprende: niente azione, solo atmosfera. L'albo "Asterix in Lusitania", scritto dallo sceneggiatore francese Fabcaro (nome d'arte di Fabrice Caro) alla sua seconda prova dopo "Il menhir d'oro", arriverà nelle librerie in Francia il 23 ottobre 2025, e in Italia il 30 ottobre, pubblicato da Panini Comics. Si torna al filone più amato dei creatori originali di Asterix nel 1959, René Goscinny e Albert Uderzo: quello dei viaggi. E dopo Egitto, Bretagna, Spagna e India, era ora che anche il Portogallo entrasse nel carnet gallico.

Diduer Conrad, matita ufficiale della saga dal 2013, ha scelto la via meno battuta per la copertina: quella della contemplazione. Niente romani volanti, né villaggi in rivolta. Al loro posto, una scena da cartolina, calda e silenziosa, dove ogni dettaglio racconta qualcosa. I colori sono quelli del sud: ocra, terra, sole che picchia sulle facciate. Il pavimento, una 'calçada portuguesa' resa con maniacale precisione, è omaggio diretto alla maestria degli artigiani lusitani. E poi c'è quel profilo, quella sagoma che tutti conosciamo: Asterix, piccolo e determinato, che si affaccia su una nuova avventura. Obelix, ovviamente, lo segue. È una copertina che non grida, ma chiama. Invita il lettore a fermarsi, osservare, annusare l’aria. E a chiedersi cosa accadrà tra quelle viuzze, in quella terra "remota e selvaggia" dell’Impero Romano. Un ritorno al gusto del viaggio, più che dell’impresa.

"Volevo che fosse una copertina che facesse venire voglia di andare in Portogallo", ha dichiarato lo stesso Conrad, spiegando la scelta di un’immagine evocativa più che narrativa. Una "cartolina delle vacanze", come le definisce lui, capace di restituire il calore del sole e il profumo dell'oceano in un solo sguardo. Missione compiuta.

Nel panorama spesso urlato delle copertine contemporanee, quella di "Asterix in Lusitania" ha il pregio raro di sospendere il tempo. È un piccolo quadro, un momento di quiete prima della tempesta. Ma sotto la superficie si nascondono dettagli che stuzzicano. Chi guarda con attenzione capirà che la storia - come sempre - non tarderà a partire. Ma intanto, ci godiamo la strada.

Nel frattempo, l'attesa cresce. Le tavole teaser pubblicate dai quotidiani francesi, con Asterix e Obelix trasformati in influencer intervistati in stile social media, hanno già fatto sorridere milioni di fan. Ma sarà questa copertina a restare impressa: un piccolo capolavoro silenzioso, che preferisce la poesia all’esplosione, la suggestione all'evidenza. Come direbbe Obelix, è "non solo bello, ma anche ben fatto". D'altronde, chi ha bisogno della pozione magica, quando si ha una copertina così? (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Asterix Lusitania Portogallo Cartolina Viaggio Tradizione
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza