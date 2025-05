Bracciano, una galleria d’arte a cielo aperto: parte la prima Bracciano Art Week

Dal 14 al 18 maggio 2025 il cuore antico di Bracciano diventa palcoscenico di creatività e sperimentazione con la prima edizione di BAW – Bracciano Art Week, una manifestazione culturale che unisce arti visive, digitali, cinema, musica e letteratura in una celebrazione corale del contemporaneo. Il tema scelto per questa edizione inaugurale, Contemporary Bloom, è un omaggio alla fioritura dell’arte contemporanea, un invito a riflettere sul presente attraverso installazioni, performance e incontri disseminati in tutto il centro storico.

Un percorso immersivo nel cuore di Bracciano

BAW si propone di trasformare Bracciano in una galleria diffusa, capace di fondere il suo patrimonio storico con linguaggi artistici innovativi. Le location coinvolte spaziano dal Palazzo Comunale al Complesso di Santa Maria Novella, dalla Chiesa della Visitazione al Giardino del Lago, fino al Teatro “Delia Scala” e alle Mura Rinascimentali. Spazi noti e nascosti diventano teatro di installazioni site-specific, opere multimediali, sculture e performance sonore.

Oltre 40 artisti in dialogo con la città

Sotto la direzione artistica di Maria Ludmila Pustka (arti visive) e Massimiliano Ionta (arti digitali), più di 40 artisti italiani e internazionali presentano opere che dialogano con lo spazio urbano. Tra questi, B.Zarro propone provocazioni visive dal forte impatto sociale e spirituale, mentre Anita Genca racconta la resilienza femminile attraverso una pittura pop surrealista. Carmine Leta celebra l’unione degli opposti con sculture in ferro, Chiara Anaclio fonde reale e virtuale in racconti visivi ispirati al manierismo, e Peter Flaccus sperimenta l’encausto in grandi composizioni astratte ispirate alla natura.

Da segnalare anche le installazioni immersive di The Astronut, che unisce realtà aumentata ed ecologia, il progetto sonoro interattivo Void Cube di Emiliano Zucchini, e l’opera scultorea Barosphere_1 del tedesco Maix Mayer, frutto della sua residenza all’Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo.

Le rassegne collaterali: cinema, musica e parole

Accanto al percorso espositivo, cinque rassegne tematiche arricchiscono l’esperienza:

Fioritura di Visioni, curata dalla regista Rosa Russo, propone cortometraggi e documentari che esplorano nuove narrazioni tra realtà e immaginazione.

Bracciano Film and Arts, a cura di Michele Princigalli, offre una selezione di film, videoclip e fiction contemporanei da tutto il mondo.

Florilegium Musicae, curata da Monica Limongelli, attraversa sette secoli di musica, dal Trecento al presente.

Parole in Mostra, la rassegna editoriale curata da Anna Ramella, ospita le scrittrici Cecilia Sodano, Daria Sanminiatielli e Lavinia Roncoroni.

Territorio in tesi, con i lavori degli studenti di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, presenta progetti di rigenerazione urbana e riflessione sociale.

Un impegno per la sostenibilità

BAW ha chiesto a tutti gli artisti di adottare criteri di sostenibilità sia nei materiali che negli allestimenti, promuovendo soluzioni a basso impatto ambientale. Questo impegno è condiviso anche dai partner dell’iniziativa, Polenghi Spinagallo e Futura Gardening.

Accesso libero e navette da Roma

Tutti gli eventi della BAW sono gratuiti e aperti al pubblico. Il programma completo, la mappa degli eventi e le altre informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.braccianoartweek.com